От 73-та пътници, които са били откарани в болница, 24 са в тежко състояние, според спешните служби в Андалусия.
Влак, пътуващ от Малага до Мадрид с около 300 пътници, е дерайлирал близо до Кордоба в 19:45 ч. местно време, според железопътния оператор ADIF.
Той се е сблъскал с влак с около 200 пътници, пътуващ от Мадрид до Уелва.
21 загинали и над 70 ранени при сблъсъка на два високоскоростни влака в Испания
