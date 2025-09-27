BBC. Съобщава се, че има и повече от 50 ранени.
Десетки хиляди хора са се събрали днес на предизборно събитие за актьора, превърнал се в политик, Виджай в южния квартал Карур.
В онлайн изявление Виджай изрази "най-дълбоките си съболезнования“ на семействата на загиналите и се помоли за "бързо възстановяване“ на тези, които са в болница.
Индийският премиер Нарендра Моди каза, че инцидентът е "нещастен“ и "дълбоко натъжаващ“.
