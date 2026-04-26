Преди 40 години, на 26 април 1986 г., на територията на Украйна се случва най-голямата техногенна катастрофа в историята на човечеството — аварията в АЕЦ "Чернобил". Украинската медия NV припомня основните факти за катастрофата в АЕЦ "Чернобил".

Десет важни факта за катастрофата в "Чернобил" и нейните последствия

1. Началото

Първата сериозна авария в АЕЦ "Чернобил" се случва още през 1982 г.

Въпреки че малки аварии и инциденти са се случвали през почти целия период на строителството на АЕЦ "Чернобил", първата сериозна локална авария в атомната електроцентрала се случва през 1982 г. – четири години преди катастрофата в Чернобил. На 14 септември 1982 г. в резултат на авария в първия енергиен блок на АЕЦ "Чернобил" радиоактивно гориво е попаднало в графитната зидария. Това превишава нормите на радиация 100 пъти. Тогава КГБ потулва инцидента и го класифицира като секретен.

В доклада си ръководителят на КГБ на УССР Степан Муха пише:

"На 14 септември в необслужваните помещения на газовия контур и дренажните системи е настъпило повишение на нивото на гама-лъчението до 1000 микрорентгена в секунда, което е надвишило допустимата граница 100 пъти. Освен това, в резултат на изтичането на радиоактивна пара през вентилационната тръба по време на дъжд, се е получило локално радиационно замърсяване на територията на площадката с радиус около 250 метра".

2. Мащабът на експлозията през 1986 г.

Изхвърлянето на радиоактивни вещества в атмосферата е 400 пъти по-мощно от атомната бомба в Хирошима. Това е една от двете най-тежки ядрени аварии в историята (заедно с Фукушима).

Експлозията в четвъртия енергиен блок на АЕЦ "Чернобил" през април 1986 г. е най-голямата техногенна авария в историята на човечеството. Това е една от само две ядрени аварии, които са получили максималната седма степен по Международната скала за ядрени събития (втората е катастрофата в АЕЦ "Фукушима" в Япония през 2011 г., предизвикана от земетресение и цунами).

Причината за аварията в ЧАЕЦ е лошо планиран тест и конструктивни недостатъци на централата. На 25 април 1986 г. в АЕЦ "Чернобил" е трябвало да се спре четвъртия енергиен блок, за да проучат възможностите за използване на инерцията на турбогенератора на централата в случай на загуба на електрозахранване. Въпреки че техническите обстоятелства не съответстват на плана за изпитанието, тестът не е отменен. Експериментът, който започва около 01:23 часа на 26 април, се превръща в трагедия: в резултат на две термични експлозии четвърти реактор е напълно разрушен. Това е най-"младият" и най-модерният реактор на АЕЦ "Чернобил": той е пуснат в експлоатация едва през 1984 г.

3.СССР признава катастрофата едва на 28 април, а първата страна от Запада, която научава за нея, е Швеция

Работниците от шведската атомна електроцентрала "Форсмарк" са първите в света, освен съветските функционери, които научават за трагедията в Чернобил. Централата се намира на разстояние от около 1100 километра от АЕЦ "Чернобил". На сутринта на 28 април, два дни след експлозията в ЧАЕЦ, в електроцентралата "Форсмарк" зазвучава сирени: уредите за откриване на радиация засичат радиоактивни частици във въздуха, но в началото шведите не разбрат какъв е източникът им.

След това служителите на Форсмарк правят подробен анализ и установяват, че вятърът е донесъл опасните частици от СССР.

4. Пълна дезактивация е невъзможна

Поради наличието на елементи като Плутоний-239 с период на полуразпад над 24 000 години, зоната около централата ще остане опасна за хилядолетия.

5. Пълно информационно затъмнение:

КГБ издава специален указ, с който се засекретяват истинските причини за аварията, данните за заболяванията от лъчева болест и реалните нива на радиация в страната.

6 Закъсняла евакуация на Припят:

Жителите на най-близкия град (50 000 души) са евакуирани едва 36 часа след взрива. Излъгани са, че евакуацията е временна (за 3 дни), за да се избегне паника.

7 Героизмът на пожарникарите и доброволците:

Първите спасители работят без защитно оборудване и умират дни по-късно. Трима доброволци (Ананенко, Беспалов и Баранов) предотвратяват вторичен взрив, източвайки водата под реактора в критични условия.

8 Войната в Украйна

В началото на войната в Украйна руските войски окупираха АЕЦ "Чернобил" за 36 дни. Те използваха зоната като логистичен център.

9 Окопи в "Червената гора"

Руски военни са копали окопи в една от най-засегнатите зони (Червената гора), което според експерти е довело до сериозно облъчване на личния състав и разнасяне на радиоактивен прах.

10 Нови заплахи през 2025 г.

Дори десетилетия по-късно станцията остава цел – През 2025 г. новото защитно съоръжение над четвърти блок бе ударено от дрон, което подчертава продължаващия ядрен риск.

ФОКУС припомня, че генералният прокурор на Украйна Руслан Кравченко отправи сериозни обвинения за повишен риск от ядрена авария в Украйна, като твърди, че руски дронове и ракети системно се движат по траектории в близост до ЧАЕЦ.

За аварията в ЧАЕЦ и реакцията на властите в България говори проф. Георги Касчиев, експерт по ядрена енергетика, участвал в пуска на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй".