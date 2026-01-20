Официалният брой на загиналите при влаковата катастрофа в Испания е 41 до тази сутрин, съобщиДлъжностни лица многократно предупреждават, че броят на жертвите може да се увеличи, като екипите на спешните служби все още издирват тела сред това, което регионалният президент на Андалусия Хуанма Морено нарече "изкривена метална маса“.Катастрофата е станала в неделя в 19:45 ч. местно време, когато опашката на влак, превозващ 289 пътници по маршрута от Малага до столицата Мадрид, е излязла от релсите. Тя се е ударила в пристигащ влак, пътуващ от Мадрид до Уелва, според железопътния оператор Adif.Челната част на втория влак, който е превозвал близо 200 пътници, е поела основната тежест на удара. Този сблъсък е избил първите два вагона от релсите и ги е запратил рязко надолу по 4-метров склон.Длъжностните лица продължават да разследват причините за инцидента.припомня, че е обявен тридневен национален траур.