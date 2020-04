6-седмично бебе е сред хилядите жертви на коронавируса в САЩ

© САЩ постави черен антирекорд по брой убити от коронавируса за едно денонощие. Само за последните 24 часа 1243-ма души загинаха, покосени от смъртоносната хватка на Ковид-19. Картината е силно критична – бройката на заразените в страната расте главоломно, по последни данни са над 215 300 души. Губернаторът на Ню Йорк Андрю Куоми би тревога, че само в щата могат да умрат над 16 000 души.



Америка бе разтърсена и от драмата, разиграла се в Кънектикът. Там заразата погуби 6-седмично бебе. Покрусеният губернатор на щата Нед Ламонт коментира: "Тестовете потвърдиха, че бебето е било заразено с коронавирус. Това е сърцераздирателно! Смятаме, че е една от най-младите жертви в света". Само преди дни – в събота, властите в щата Илинойс съобщиха за смъртта на 9-месечно бебе в Чикаго.



На фона на епидемията изобилстват и скандалите. Губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкър обяви, че е изчерпил всички възможности за заповеди, с които може да се забави разпространението на епидемията с коронавируса.



Tой отново разкритикува администрацията на президента Тръмп за бавното и неадекватното справяне с кризата и каза, че отсега нататък жителите на Илинойс са тези, които могат да се предпазят най-добре от заразяване като си стоят вкъщи. В този труден момент те могат да намерят подкрепа на новия сайт All In Illinois, на който ще има полезна информация и послания от известни личности.



Кметството на Чикаго също призовава хората да си стоят вкъщи. Лично кметът Лори Лайтфут участва в кампанията, чието лого е Say Home, Save Lives (Стой вкъщи, спаси животи). Днес от управата на предградието Маут Проспект, в което живеят много българи, изпратиха масово съобщение до гражданите със същото послание. В съобщението се напомня, че е препоръчително да се избягват големи групи – в парка и на други обществени места, тъй като коронавирусът е силно заразен и дори хора без симптоми могат да го предадат на околните. Макар в момента в Маут Проспект да има само 17 случая със заразени, пикът там тепърва предстои в следващите две седмици.