AEOI: Израел и САЩ нанесоха трети удар по иранската атомна електроцентрала ''Бушер''
©
Според предварителните данни, централата не е повредена.
''Снаряд е паднал на територията на централата, но не са съобщени жертви, материални щети или технически повреди в резултат на ракетния удар'', се казва в прессъобщение на агенцията, публикувано на нейната страница в X.
AEOI подчертава, че ''атаките срещу мирни ядрени инфраструктурни съоръжения нарушават всички норми на международното право и заплашват сигурността на целия регион''.
Първият удар в непосредствена близост до енергоблок на иранската атомна електроцентрала в Бушер стана вечерта на 17 март. Централата е атакувана втори път на 24 март.
Иран е уведомил МААЕ за инцидента, а нейният ръководител Рафаел Гроси призова за максимална сдържаност по време на конфликта, за да се предотврати рискът от ядрена авария.
Още по темата
/
Лагард предупреди: Рисковете от войната в Иран са подценени, а енергийният шок може да продължи с години
27.03
БНБ за конфликта в Близкия изток: Средногодишната инфлация в България се очаква да се ускори до 3.7% през 2026 г.
27.03
Още от категорията
/
ЕК и газовите компании на Балканите се споразумяха за конкурентни транзитни такси по Вертикалния газов коридор
08:20
"Европа може да се сблъска с недостиг на гориво до април": Директорът на най-голямата нефтена компания на континента алармира за последствията от войната в Иран
25.03
Колумбийският президент: 77 военнослужещи са спасени при самолетната катастрофа в страната, един е загинал
23.03
Гръцкият съвет за сигурност одобри закупуването на система за ПВО на стойност 3 млрд. евро и модернизацията на F-16
23.03
Нетаняху призова световните лидери да се присъединят към израелско-американската операция срещу Иран
22.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Лагард предупреди: Рисковете от войната в Иран са подценени, а ен...
18:14 / 27.03.2026
Страна от ЕС забрани достъпа до социални мрежи за деца под 14-год...
14:15 / 27.03.2026
Самолетните билети поскъпват
12:47 / 27.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.