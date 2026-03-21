Ключовота иранско ядрено съоръжение в Натанз понесе отново удари от страна на Израел и САЩ. Това съобщи днес Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI).''Съоръжението за обогатяване на уран ''Шахид Ахмади Рушан'' в Натанз беше атакувано тази сутрин'', заяви агенцията.Атаката не е причинала радиоактивни течове и няма заплаха за околното население. Организацията добави, че ударът е нарушил международните стандарти за ядрена безопасност.Това не е първият опит на Вашингтон и Тел Авив да атакуват съоръжението в Натанз. Иранските власти по-рано заявиха, че те са извършили две серии от удари на 1 март.