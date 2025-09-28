ЗАРЕЖДАНЕ...
Абрамович е добавен към базата данни на "Миротворец"
©
Уебсайтът посочва подкрепата за руската армия, лобиране за интересите на руското правителство и доставки на оръжие като причини за включването му.
Малко преди това 11-годишно дете и двама 17-годишни тийнейджъри от Русия бяха добавени към базата данни на "Миротворец“. Непълнолетните бяха добавени за нарушаване на държавната граница на Украйна.
"Миротворец“ е известен със своите публикации, които разкриват лична информация на журналисти, членове на полиция от самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народни републики и други граждани, които уебсайтът етикетира като "предатели на родината“, пише информационната агенция.
През пролетта на 2016 г. "Миротворец“ публикува списъци с журналисти, включително чуждестранни, акредитирани в т. нар. ДНР и ЛНР, заедно с тяхната информация за контакт, което доведе до заплахи срещу някои от тях. Дуня Миятович, тогавашният представител на ОССЕ по въпросите на свободата на медиите, определи тази публикация като "тревожна стъпка, която би могла допълнително да застраши безопасността на журналистите“.
Фигурната кънкьорка Загитова преди това беше добавена към базата данни на "Миротворец“.
Още по темата
/
Лавров: ЕС и НАТО много ще съжаляват, ако се опитат да свалят руски дронове над нашето въздушно пространство
27.09
Британското правителство обмисля помощ за доставчиците на Jaguar Land Rover след мащабната кибератака
25.09
Медведев: Тръмп скоро ще се върне в реалността и ще предложи на зеления пианист да подпише капитулация
24.09
Още от категорията
/
Пламен Узунов: И до ден днешен на полуостров Камчатка има места, които са абсолютно непокътнати
26.09
Шест деца починаха в интензивното отделение на румънска болница след смъртоносна бактерия. Започнато е епидемиологично разследване
26.09
"Цели три много зловещи събития": Тръмп иска Гутериш да разследва инцидентите по време на посещението му сградата на ООН
25.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Сателитни изображения на НАСА разкриха нов остров в Аляска
21:48 / 27.09.2025
Лавров: ЕС и НАТО много ще съжаляват, ако се опитат да свалят рус...
21:30 / 27.09.2025
Аржентнска банда излъчи на живо убийствата на 15-годишно момиче и...
21:12 / 27.09.2025
Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС
19:51 / 27.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.