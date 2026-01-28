Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Агентите на федералната имиграционна полиция (ICE) на САЩ, замесени в стрелба по американския гражданин  Aлекс Прети по време на акция срещу нелегални имигранти в Минеаполис, са временно отстранени от длъжност. Това съобщи  помощник-министъра на вътрешната сигурност Триша Маклафлин, предава The Guardian.

Според Маклафлин двамата замесени федерални имиграционни агенти са пуснати в административен отпуск. Самоличността на служителите не се разкрива.

Във вторник заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър призна, че агенти на граничния патрул може да са нарушили протокола по време на инцидента.

Нова вълна от протести избухна в Минеаполис на 24 януари, след като агент на ICE застреля Aлекс Прети в града. Министерството на вътрешната сигурност тогава обяви, че мъжът е оказал съпротива на федералните агенти, когато са се опитали да конфискуват оръжието му.