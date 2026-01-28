The Guardian.
Според Маклафлин двамата замесени федерални имиграционни агенти са пуснати в административен отпуск. Самоличността на служителите не се разкрива.
Във вторник заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър призна, че агенти на граничния патрул може да са нарушили протокола по време на инцидента.
Нова вълна от протести избухна в Минеаполис на 24 януари, след като агент на ICE застреля Aлекс Прети в града. Министерството на вътрешната сигурност тогава обяви, че мъжът е оказал съпротива на федералните агенти, когато са се опитали да конфискуват оръжието му.
Агентите на ICE, замесени в стрелбата по Aлекс Прети в Минеаполис, са отстранени от длъжност
©
Още по темата
Още от категорията
/
Венцислав Върбанов: Проблемът не е в споразумението с Меркосур, а в модела и структурирането на земеделието при нас
26.01
Италия отзова посланика си в Швейцария след освобождаването на заподозрения за пожара в бара в Кран-Монтана
24.01
Български дипломат за Съвета за мир: Газа някак отпадна, Съветът изглежда ориентиран към решаването и на други конфликти
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
20 млн. евро обезщетение ще получат близките на загиналите от теж...
19:50 / 27.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.