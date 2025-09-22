ЗАРЕЖДАНЕ...
Ако сте страстен пушач, не планирайте екскурзия до Испания
Предложените промени забраняват пушенето на традиционни и електронни цигари на открити места, включително спортни съоръжения, плажове, тераси на ресторанти и барове.
"Винаги ще поставяме общественото здраве пред частните интереси“, заяви пред репортери испанският министър на здравеопазването Моника Гарсия. "Всеки има право да диша чист въздух и да живее по-дълго и по-добре“, добави тя.
Предложените мерки срещнаха съпротива от страна на собствениците на ресторанти и барове, които твърдят, че културата на целогодишно хранене на открито в Испания се подхранва значително от клиентите, които пушат.
Пушенето на закрито в страна е забранено от 2011 г.
Испания се бори с културата на пушенето
Предложеният законопроект може значително да промени преживяването на туристите, които посещават популярните дестинации в Испания. Привлекателността на страната за пътуващите традиционно включва не само климата и културата, но и наличието на безмитни тютюневи изделия и по-ниските цени на цигарите.
Съгласно новия законопроект, конвенционалните цигари, заедно с електронните, наргилетата и устройствата, използвани за нагряване на тютюн и други вещества, ще бъдат забранени за употреба на открити места като плажове, тераси на ресторанти и барове, стадиони, спортни центрове, детски площадки, автобусни спирки и образователни институции.
Законопроектът също така цели да наложи по-строг контрол върху маркетинга и дистрибуцията на електронни цигари и вейпове като част от по-широките усилия за контрол на тютюнопушенето.
Все още няма индикации кога тези мерки ще влязат в сила. Законопроектът трябва да бъде одобрен от парламента и може да бъде изменен.
Европа предприема мерки за ограничаване на тютюнопушенето на открито
Дебатът във Испания следва последните мерки, предприети от Франция през юли. Там вече е незаконно да се пуши на открито, включително на плажове, в паркове, обществени градини, пред училища, автобусни спирки и спортни съоръжения. Законът обаче изключва терасите на кафенета и барове, както и електронните цигари от ограниченията.
Инициативата отразява по-широката европейска тенденция към по-строги регулации за тютюна, въпреки че континентът поддържа най-високите нива на пушене сред възрастните в света – приблизително 25%.
Според статистиката на испанското здравно министерство, смъртните случаи, свързани с тютюнопушенето, отнемат живота на над 50 хил. испанци годишно – приблизително 137 смъртни случая дневно.
