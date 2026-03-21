Безпилотен летателен апарат (БпЛА) е атакувал сграда в Багдад, принадлежаща на иракската разузнавателна служба, съобщава Al Jazeera, позовавайки се на източник от иракските сили за сигурност.

Според техни източници, БпЛА е атакувал щаба, разположен в престижния квартал Мансур в западен Багдад. Al Araby съобщи преди това, че отломки от снаряд са паднали близо до мароканското посолство в Ирак, което се намира в същия квартал.