ЗАРЕЖДАНЕ...
Al Jazeera: Израел атакува ръководството на Хамас в Доха в Катар
©
Катарската телевизия Al Jazeera, позовавайки се на източник на ХАМАС, съобщи, че атаката е била насочена към висши лидери на организацията, докато обсъждат последното предложение за прекратяване на огъня в Газа, представено от Съединените щати, пише Rеuters.
Говорител на Министерството на външните работи на Катар заяви, че "престъпното нападение представлява грубо нарушение на всички международни закони и норми и сериозна заплаха за сигурността и безопасността на катарците и жителите на Катар“.
"Всички членове, присъствали на срещата в Доха, за да обсъдят предложението на САЩ, са оцелели от опита за покушение на Израел", казва източник на ХАМАС пред Al Jazeera.
Посолството на САЩ е въвело заповед за оставане по домовете.
Още по темата
/
Български лекар, който работи в ударената болница в Газа: Срам ме е, че цивилизованият свят допусна това да се случи
26.08
Румяна Бъчварова за конфликта Израел - Газа: Военната операция на Тел Авив няма да бъде прекратена
22.08
Руслан Трад: Франция поема по много категоричен път, който може да има сериозни последици, с признаването на Палестина
28.07
Давид Леви: Терористичната групировка използва мирното население на Ивицата Газа като инструмент за постигане фанатични си цели
23.07
Три жени са арестувани, след като микробус се вряза в периметъра на отбранителен завод в Единбург
16.07
Още от категорията
/
Голяма промяна в Турция през изминалата нощ: Таксата за пътуване в чужбина е увеличена на 1000 лири
12:13
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Терминал на летище ''Хийтроу'' е евакуиран след предполагаем инци...
22:21 / 08.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.