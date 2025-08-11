Албания се бори с горски пожари. Страната е изправена пред много критична ситуация с огнената стихия. Към този момент там горят 14 пожара. Най-сериозна е ситуацията в окръга Вльора в Югозападната част на страната, предава Албанското радио и телевизия.Министърът на отбраната на страната Пиро Венгу обяви, че Военновъздушните сили на страната, пожарникари и полицията координират своите действия в борбата с огъня."Въздушната помощ има ключова роля в борбата със стихията. Получихме самолет от Хърватска. Той оперира в най-тежко засегнатите части на страната като Кране в община Финич и Лукова в Химаваре. Екипажи от въздушната база във Фарка гасят пожари в Балай и Жабяк в Рогожина", съобщи военният министър на страната.Към момента няма опасност за населените места и имуществото на живущите там. Метеорологичните условия обаче остават неблагоприятни - ветровете са силни, а температурите високи.Няколко летателни средства ще пристигнат от други страни. Два хеликоптера от ВВС на Обединените арабски емирства Canadair от Гърция, както и два хеликоптера по Европейския механизъм за цивилна защита от Чехия и Словакия. Очаква се те да кацнат тази вечер във въздушните бази в Ринас и Кучова.