Proto Thema.
Рикардо Меркури, футболист в местния отбор на Поленца, участващ в регионалните аматьорски първенства, е имал жесток скандал с 53-годишната си майка Албана Кастриот, миналия петък.
Бащата на извършителя и по-големият му брат не са били в къщи по това време.
Според информация, съседи са чули виковете и са извикали полицията. Полицията е пристигнала на мястото и е установила, че Рикардо е нанесъл удари с нож на майка си.
Когато полицаите пристигнали в къщата, открили 53-годишната жена в безсъзнание в банята, в локва кръв. Рикардо вече избягал, в състояние на шок, вярвайки, че е убил майка си.
Младежът оставил мобилния си телефон и се отправил с кола до Чивитанова Марке. Там се насочил към кея и скочил в морето.
Албански футболист жестоко преби майка си и се самоуби, мислейки, че я е убил
©
Още по темата
/
Почина Антонио Техеро, един от лидерите на опита за преврат срещу новодемократичното испанско правителство
22:42
Още от категорията
/
CNN: Десетки документи на ФБР липсват от "досиетата на Епстийн", включително на жена, която обвинява Тръмп
20:00
"Кървава баня" в Мексико след ликвидирането на "Ел Менчо": Армия по улиците и масови екстрадиции на наркотрафиканти в САЩ
24.02
Арестуваха принц Андрю
19.02
Министерството на правосъдието на САЩ публикува списък с 300 известни личности, попаднали в досиетата на Епстийн
16.02
Нови въпроси около смъртта на Епстийн: Съдебен лекар говори за "възможно удушаване" и иска преразглеждане
13.02
"Тя го нарича чичо Джефри": Бивш съветник на Обама и юридически директор на банката Goldman Sachs подаде оставка след свързването й с досиетата на Епстийн
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Директорът на Лувъра подаде оставка
21:10 / 24.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изк...
11:42 / 24.02.2026
"Кървава баня" в Мексико след ликвидирането на "Ел Менчо": Армия ...
08:33 / 24.02.2026
Над 5 хиляди отменени полета в САЩ заради снежната буря и в днешн...
08:38 / 24.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.