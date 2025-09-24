ЗАРЕЖДАНЕ...
Албанският вътрешен министър уволни заместнка си, не спазил забраната за пушене
Тя потвърди в социалните мрежи, че го е направила въз основа на оплакване от албански гражданин, живеещ в Ню Йорк, където е бил на гости нейният заместник Анди Махила. Тя каза, че той е пушил цигара в ресторанта, "което е предизвикало безпокойство сред присъстващите".
Албана Кочиу е първата жена, оглавяваща полицията в историята на Албания, а в предишното правителство е била министър на здравеопазването, пише makfax.
