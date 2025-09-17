ЗАРЕЖДАНЕ...
"Алексей е отровен": Юлия Навалная се позовава на изследвания от чуждестранни лаборатории
Съпругата на Навални се позовава на резултати от изследвания на биологични проби от тялото на Навални, проведени в "чуждестранни лаборатории".
В публикуваното от нея видео Навалная, която обвинява Кремъл за убийството на съпруга си, разказва, че Алексей е потърсил помощ в 12:10 часа на 16 февруари 2024 г., като е съобщил, че се чувства зле, че го палят гърдите и стомахът, а след това е започнал да повръща.
Искам резултатите да бъдат направени публично достояние, за да излезе наяве "неудобната истина“, добавя съпругата на Навални, без обаче да посочи какъв отровен агент е бил използван.
Руските следователи, занимаващи се със случая, стигнаха до заключението, че Навални е "починал от комбинация от заболявания“, твърдение, което съпругата му отхвърля.
