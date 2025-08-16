ЗАРЕЖДАНЕ...
Американски изтребители ескортираха самолета на Путин от Аляска до руското въздушно пространство
©
"Американски изтребители придружаваха самолета на руския президент по пътя от Аляска до Русия", се посочва в коментара към видеото.
Още по темата
/
ЕК след срещата в Аляска: Готови сме да продължим натиска върху Русия, докато не се постигне справедлив и траен мир
14:07
Червен килим, но без споразумение за Украйна: France24 направи основни изводи от срещата между Тръмп и Путин
09:40
Sky News за срещата в Аляска: Това бележи края на изолация на Путин от Запада по най-зрелищния начин
07:18
Още от категорията
/
Любопитно: Тръмп вече няколко пъти е питал норвежкото правителство за Нобеловата си награда за мир
14.08
"Украинците няма да дадат земята си на Русия, а Аляска е много далеч от войната": Зеленски коментира срещата Тръмп-Путин
09.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.