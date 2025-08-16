Сподели close
Пресслужбата на Кремъл публикува видео, заснето от кабината на самолет с руски флаг. На кадрите се вижда, че самолетът е ескортиран от два изтребителя.

"Американски изтребители придружаваха самолета на руския президент по пътя от Аляска до Русия", се посочва в коментара към видеото.