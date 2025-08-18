Това е повече от бутилка водка. Това е жест на приятелство и усилие за мир. Това заяви в Х американският репортер Брайън Глен, който стана известен с това че по-рано тази година попита Володимир Зеленски за избора му на облекло относно срещата в Овалния кабинет с Доналд Тръмп. Въпросът му изглежда искаше да покаже, че украинският президент е бил "неуважителен“ към САЩ.Този път обаче, Глен е получил бутилката водка от свой руски колега след срещата на лидерите в Аляска - 15 август заради това че намерил изгубен фотоапарат, принадлежащ на един от репортерите в руските медии."Наздраве за изграждането на световен мир", написа още той.