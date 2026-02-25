NBC News.
Всички на борда са ранени.
Самолетът се е презимил в ''алтернативна зона за кацане“ – околовръстен път в град Лаоаг в провинция Пангасинан – като част от учението. Кацането е било изцяло координирано с филипинските граждански, полицейски и военни власти.
''Пилотът и двама други американски военнослужещи са откарани в болница. Още двама ранени са били прегледани на място“, уточнява каналът.
Американски военен самолет се удари в бетонна бариера във Филипините
