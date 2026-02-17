Американската администрация се интересува от организиране на съвместно производство на енергийни ресурси в България, Румъния и Украйна за доставки на европейския пазар. Това заяви американският министър на енергетиката Крис Райт, цитиран от"Интересувам се и от редица страни – Румъния, Украйна, България, където има местни енергийни ресурси, и ще се радваме да си сътрудничим с компании за тяхното развитие", каза той на конференция във Френския институт по международни отношения в Париж."Също така водим разговор по въпросите на ядрената енергетика, включително с България," добави той.