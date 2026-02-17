Американският министър на енергетиката: Водим разговор по въпросите на ядрената енергия с България
©
"Интересувам се и от редица страни – Румъния, Украйна, България, където има местни енергийни ресурси, и ще се радваме да си сътрудничим с компании за тяхното развитие", каза той на конференция във Френския институт по международни отношения в Париж.
"Също така водим разговор по въпросите на ядрената енергетика, включително с България," добави той.
Още от категорията
/
Боби Бобев: За няколко часа косовският парламент свърши това, което не можеше да направи месеци наред
12.02
ЕК се заема с проблема: Едно на всеки шест деца на възраст между 11-15 години е било жертва на кибертормоз
10.02
Ивайло Калфин: ЕС търси реформи в икономиката и отбраната, без да засяга социалните приоритети
10.02
Бивш медиен магнат от Хонконг е осъден на 20 години затвор по дело за "подкопаване на националната сигурност"
09.02
"Имаме армия, в която всички са като Том Круз, но по-високи, направих толкова много добрини": Тръмп смята, че е заслужил мястото си в Рая
05.02
Доц. Момчил Дойчев: Путин се надява да унищожи енергийната инфраструктура на страната в най-мразовитата зима
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актьорът Робърт Дювал, звезда от ''Кръстникът'' и ''Апокалипсис с...
22:27 / 16.02.2026
ЕК ще присъства като наблюдател на заседание на Съвета за мир на ...
16:56 / 16.02.2026
Politico: В Мюнхен стана ясно, че отношенията между Европа и САЩ ...
08:30 / 16.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.