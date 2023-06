Aмериканското разузнаване е разполагало с данни за плановете на Пригожин

© Ден преди опита за метеж на наемниците от ЧВК "Вагнер“, служители на американското разузнаване са информирали представители на Белия дом, Пентагона и Конгреса на САЩ за възможността от безредици в Русия, съобщават редица медии в страната, включително изданията The New York Times и The Washington Post.



Според информационната агенция Associated Press служители на американското разузнаване са информирали осемчленна група от висши политици в Конгреса – т.нар. Банда на осемте - за прегрупирането на войските на "Вагнер“. CNN също съобщи за проведения брифинг.



The Washington Post съобщава, че разузнавателните служби на САЩ са разполагали с индикации за планираните действия на основателя на ЧВК "Вагнер“ Евгений Пригожин още в средата на месеца. "Тази седмица уликите станаха толкова плътни, че имаше серия от брифинги на разузнаването във Вашингтон“, пише на свой ред вестник The New York Times.



Освен това по данни на The Washington Post служители на американското разузнаване са уверени, че самият руски президент Владимир Путин е бил информиран за плана поне ден преди наемниците на "Вагнер“ да започнат настъплението си.