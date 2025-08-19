ЗАРЕЖДАНЕ...
Анализатор: Срещата в Белия дом доказва, че Украйна е неотменим елемент от европейската сигурност
©
Предизвикателствата пред мира в Европа са без прецедент, отбеляза той.
"Не само войната, но и опитите за нейното приключване. Аз не си спомням друг път, в който Украйна да е получавала такова внимание от гледна точка на нейното действително положение в системата за сигурност в Европа – толкова европейски лидери да се вдигнат, само за да бъдат до нея, когато преговаря с американския президент. Това е действително без прецедент и само доказва, че Украйна е много, много важен, неотменим елемент от европейската сигурност", обясни Василев.
Според него, дори да се състои тристранна среща между президентите на Русия, Украйна и САЩ, тя няма да произведе никакъв резултат.
"Това, че Путин ще каже на Зеленски същото, което е казал на Тръмп, и Зеленски няма да го приеме, няма да произведе кой знае какъв голям резултат, освен внушението, което може да се отправи към обществото, че страните говорят", коментира международният анализатор.
По думите му руският президент се опитва да проектира, че е в силна позиция и от тази позиция може да води преговори и да превръща в аргумент съгласието си да не продължава офанзивата.
"На военното поле обаче Русия няма нови аргументи. Войната коства на Путин много ресурси и те са вече изчерпани. Ако трябва да я продължи, той ще трябва да бръкне в благосъстоянието на руснаците, а това е рискована операция", смята той.
Той обърна внимание, че американският президент има и друг дневен ред, освен Украйна. "Една от основните причини да ангажира Путин е, че той има приоритет отношенията си с Китай, защото Китай се оформя като големия му конкурент. Но разбирателство с Путин, особено срещу Китай, е просто нереално“, категоричен бе Илиян Василев.
Още по темата
/
Момчил Дойчев: Путин не трябва да се моли за мир, а да бъде принуден да седне на масата за преговори
13:08
Проф. Владимир Чуков: Срещата във Вашингтон е доказателство, че Европа трябва да продължи със САЩ в този тежък момент
10:58
Проф. Николай Витанов: Теорията на Салфетката правилно прогнозира за Украйна! Е, гледайте сега!
08:53
Анализ на Sky News: Срещата на Зеленски с Тръмп може да бъде много по-лоша от сблъсъка в Овалния кабинет
18.08
Проф. Станчев: Путин си играе с Тръмп като котка с мишка, целта е САЩ да бъде въвлечена в преговорите
09.08
Велизар Шаламанов: Политиката, която води България спрямо Украйна, активира руските операции към страната ни
04.08
Захарова предупреждава: Русия ще отговори на решението на България да я обяви за "спонсор на тероризма"
30.07
Още от категорията
/
Започна видеосрещата на "Коалицията на желаещите" относно разговорите в Белия дом за прекратяване на войната в Украйна
14:01
Румънският президент: Укрепването на Украйна означава укрепване на сигурността на Европа и нашия регион
17.08
Американски изтребители ескортираха самолета на Путин от Аляска до руското въздушно пространство
16.08
ЕК след срещата в Аляска: Готови сме да продължим натиска върху Русия, докато не се постигне справедлив и траен мир
16.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Шестима души са загинали при пожарите в Испания и Португалия: Ибе...
22:58 / 18.08.2025
Мащабен срив на YouTube в няколко европейски страни по време на с...
22:27 / 18.08.2025
Мащабен срив на YouTube в няколко европейски страни по време на с...
21:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.