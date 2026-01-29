Идеята за Европа на две скорости въобще не е нова, тя е от много-много години. При включването на Великобритания в тогавашната Европейска общност. И след това и в 90-те години за ядрото на Европа, "моторите“ на Европа, които са Германия и Франция, винаги обозначавани като движещите напред европейската интеграция. Това каза ръководителят на българската делегация в групата на ЕНП и член на Председателството на Европейския парламент Андрей Ковачев внаПо думите му Европа трябва да бъде амбициозна в този геополитически момент, когато Съветът за сигурност е блокиран, и когато много неща не функционират както се очаква, за да се разрешат международните конфликти. "И ако някоя държава не иска да бъде амбициозна или има някакво правителство, което има да си решава вътрешни някакви проблеми, то не може заради нея, заради една или две, или три, или четири държави, които нямат желанието по някакви си вътрешни причини да бъдат амбициозни или казват, че не искат да участват, то всички други да страдат. И най-вече конкурентоспособността на нашата, българската икономика да страда за това, че някоя държава се опълчва и популизмът и фалшивите новини се разпространяват", подчерта евродепутатът.Като пример той даде споразумението Меркосур. "За споразумението се разпространиха толкова много неверни твърдения, че имаше колеги, които се уплашиха и не пожелаха да го подкрепят. Споразумението би създало или ще създаде един огромен пазар от 700 милиона потребители и ще наложи нашите високи стандарти на стоки и услуги, като не правим някакъв компромис с качеството и не внасяме никакви нискокачествени продукти, и имаме абсолютна защита за нашите производители с квотите и защитните механизми", каза Ковачев.