Кралският дворец на Норвегия потвърди, че Андрю Маунтбетън-Уиндзор е върнал своя орден без да уточняват кога точно се е случило това.
Андрю е награден с ордена през 1988 г. "за изключителни заслуги пред Норвегия и човечеството“.
Право на тази награда имат само поданици на норвежката корона или кралски особи и лидери на други страни.
Кралският дворец на Норвегия е отказал да коментира причините за връщането на ордена, позовавайки се на поверителността по такива въпроси.
На 19 февруари, в деня на 66-ия си рожден ден, братът на краля на Великобритания Андрю Маунтбетън-Уиндзор беше арестуван по подозрение в злоупотреба със служебно положение.
В документите по делото на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, оповестени от Министерството на правосъдието на САЩ в началото на февруари, се твърди, че Андрю Маунтбетън-Уиндзор му е предал официални британски търговски документи.
"ФОКУС" припомня, че през октомври 2025 г. Андрю Маунтбетън-Уиндзор бе лишен от титлата принц поради обвинения във връзки със скандалния американски финансист Епстийн.
