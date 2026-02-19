Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Братът на краля на Великобритания Андрю Маунтбетън-Уиндзор върна на Норвегия връчения му орден "Голям кръст на Свети Олаф“ – една от най-високите държавни награди на страната, предава NRK.

Кралският дворец на Норвегия потвърди, че Андрю Маунтбетън-Уиндзор е върнал своя орден без да уточняват кога точно се е случило това.

Андрю е награден с ордена през 1988 г. "за изключителни заслуги пред Норвегия и човечеството“.

Право на тази награда имат само поданици на норвежката корона или кралски особи и лидери на други страни.

Кралският дворец на Норвегия е отказал да коментира причините за връщането на ордена, позовавайки се на поверителността по такива въпроси.

На 19 февруари, в деня на 66-ия си рожден ден, братът на краля на Великобритания Андрю Маунтбетън-Уиндзор беше арестуван по подозрение в злоупотреба със служебно положение.

В документите по делото на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, оповестени от Министерството на правосъдието на САЩ в началото на февруари, се твърди, че Андрю Маунтбетън-Уиндзор му е предал официални британски търговски документи.

"ФОКУС" припомня, че през октомври 2025 г. Андрю Маунтбетън-Уиндзор бе лишен от титлата принц поради обвинения във връзки със скандалния американски финансист Епстийн.