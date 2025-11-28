Сподели close
Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и САП (Специализирана антикорупционна прокуратура) извършват претърсвания в резиденцията на ръководителя на президентската администрация Андрей Ермак в правителствения квартал, съобщава Украинская правда.

Претърсвания се провеждат в правителствения квартал. За това съобщава и депутатът от фракцията "Голос" Ярослав Железняк.

От УП съобщават, че на територията на правителствения квартал са влезли около 10 служители на Националното антикорупционно бюро и Специализираната антикорупционна прокуратура.

Ярослав Железняк предупреждава, че може да се наложи "да се защитят НАБУ и САП, ако се наложи".

На 25 ноември директорът на НАБУ Семен Кривонос изрази убеждението си, че в хода на разследването по делото "Мидас" за корупция в енергийния сектор ще има нови разширения и ще възникнат нови подозрения.