Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Апелативният съд в Белград на 10 декември е взел решение да освободи Сретен Йосич от изтърпяване на присъда от 15 години затвор. В решението на второинстанционния съд е записано, че решението за освобождаване влиза в сила незабавно. Условното освобождаване може да продължи най-късно до 28 февруари 2026 г., предава Novosti.

Апелативният съд в Белград отмени решението на първоинстанционния съд, с което беше отхвърлено искането на адвоката на Йосич за условно освобождаване.

Йосич беше осъден на 15 години затвор за подстрекателство към убийството на Горан Марянович през 1995 г.

В мотивите на решението е посочено, че второинстанционният съд счита, че всички законови изисквания за прилагане на условното освобождаване според Йосич са изпълнени, тъй като от доклада на институцията, в която осъденият изтърпява наказанието си лишаване от свобода, е видно, че осъденият е постигнал максимален напредък.

Според становището на този съд може да се очаква, че осъденият ще се държи добре на свобода и че до изтичане на наказанието няма да извърша ново престъпление, поради което този съд уважава жалбата на защитника.

Йосич беше арестуван на 27 април 2009 г. по подозрение за участие в убийството на хърватския журналист Иво Пуканич, но в края на съдебното производство бе оправдан.

След това на 28 декември 2012 г. излежава 15-годишна присъда за подстрекателство към убийството на Горан Марянович, известен още като Гокси Бомбаш, през 1995 г.