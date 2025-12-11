Novosti.
Апелативният съд в Белград отмени решението на първоинстанционния съд, с което беше отхвърлено искането на адвоката на Йосич за условно освобождаване.
Йосич беше осъден на 15 години затвор за подстрекателство към убийството на Горан Марянович през 1995 г.
В мотивите на решението е посочено, че второинстанционният съд счита, че всички законови изисквания за прилагане на условното освобождаване според Йосич са изпълнени, тъй като от доклада на институцията, в която осъденият изтърпява наказанието си лишаване от свобода, е видно, че осъденият е постигнал максимален напредък.
Според становището на този съд може да се очаква, че осъденият ще се държи добре на свобода и че до изтичане на наказанието няма да извърша ново престъпление, поради което този съд уважава жалбата на защитника.
Йосич беше арестуван на 27 април 2009 г. по подозрение за участие в убийството на хърватския журналист Иво Пуканич, но в края на съдебното производство бе оправдан.
След това на 28 декември 2012 г. излежава 15-годишна присъда за подстрекателство към убийството на Горан Марянович, известен още като Гокси Бомбаш, през 1995 г.
