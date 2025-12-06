Апокалиптична картина в Северна Гърция
Всички училища и детски градини в столицата Атина са затворени днес. Освен в Атина училищата са затворени и в други райони на Тесалия, Додеканезите, Пелопонес и Централна Гърция.
До жителите на Мегара и Мандра сутринта беше изпратено съобщение от спешния телефон 112 да напуснат сутеренните и партерните помещения и да се преместят на по-високи етажи заради риска от наводнения.
Противопожарните служби са се отзовали на стотици повиквания за изпомпване на вода, отстраняване на паднали дървета и друга помощ.
Министерството на вътрешните работи обяви, че държавните служители, които не могат да достигнат до работното си място, могат да отсъстват от работа без последствия от това.
В Атика и в Пелопонес са отчетени най-големите количества дъжд. В Глифада, Атика са измерени 120 м валеж в рамките на 6 часа през нощта и 250 мм общо за едно денонощие.
Цикладските острови в Егейско море са обхванати, наред с дъжда, и от интензивна гръмотевична дейност.
Пътната полиция съобщи за редица затворени пътища в Атика.
Край Финикунда на полуостров Пелопонес е преляла река и е застрашила живота на няколко души. Двама германски туристи са били блокирани в караваната си, която е била залята от водата. Подобен проблем са имали и двама граждани на Унгария, собственици на къща в района, а кметът на общината е бил принуден да изостави автомобила си. Всичките са спасени с намесата на противопожарните служби, предаде БТА.
Очаква се днес валежите да се изместват на север и изток и най-високите количества да бъдат регистрирани в части на областите Пиерия, Иматия, Халкидики, Тесалия, Спорадските острови, източната част на Егейско море и Додеканезите.
