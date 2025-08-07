Изпълнителният директор на Apple Тим Кук подари стъклена статуетка, изработен от 24-каратово злато, на американския държавен глава Доналд Тръмп, пишеПо време на пресконференцията стана ясно, че технологичният гигант ще инвестира допълнителни 100 млрд. долара в американската икономика. Така общата сума на вложенията на компанията ще нараснат до 600 млрд. долара.В замяна на това Apple няма да бъде засегната от новите мита върху полупроводниците, стана ясно от думите на Доналд Тръмп. Компаниите, които работят в САЩ ще бъдат освободени от новите такси.Тим Кук разказа, че статуетката е разработен от бивш ефрейтор в корпуса на Морската пехота на САЩ, който в момента работи за технологичния гигант. В нея има вграден подписа на американския президент.Доналд Тръмп мечтае за това Iphone смартфоните да се произвеждат изцяло в САЩ. Към момента обаче тази цел все още остава неизпълнена. Според Тим Кук обаче и към момента голяма част от компонентите за устройствата се изработват на американска почва.