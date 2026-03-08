Иран не смята, че е дошло времето да се обсъждат условията за прекратяване на бойните действия. Това заяви днес външния министър на Ислямската република Абас Арагчи, предава агенция''Все още не сме стигнали до тази точка“, заяви той в интервю за NBC News, отговаряйки на въпрос за условията, при които Иран би се съгласил да прекрати военния конфликт.''Необходим е пълен край на войната, без това ще продължим да се борим за нашия народ и сигурност''.