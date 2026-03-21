Британският премиер Киър Стармър излага на риск живота на британци, като е позволил на САЩ да използват британски бази за удари срещу Иран. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи в отовор на вчерашното решение на британския премиер, предава агенция ТАСС.

''По-голямата част от британците не искат да участват в тази самоналожена война, водена от Израел и САЩ срещу Иран. Пренебрегвайки собствения си народ, Стармър излага на риск живота на британци, като позволява използването на британски бази за агресия срещу Иран. Иран ще упражни правото си на самозащита'',  предупреди иранският външен министър.

Изявлението му беше отговор на решението на британското правителство да позволи на САЩ да използват британските военновъздушни бази за удари срещу ирански цели, използвани за атакуване на кораби в Ормузкия проток или инфраструктурата на съседни страни. По-рано през март Обединеното кралство вече беше одобрило искане на САЩ да използва своите бази за удари по ракетни депа в Иран, които биха могли да застрашат интересите на кралството или живота на неговите граждани. Лондон обаче винаги е подчертавал, че не се говори за присъединяване на Обединеното кралство към военната операция на САЩ и Израел срещу Ислямската република.

Малко след това решение Иран изстреля две балистични ракети срещу американско-британската база "Диего Гарсия" в Тихия океан.