Министърът на външните работи на Иран заяви, че страната няма да приеме примирие, а само трайно прекратяване на военните действия в Близкия изток.В интервю заАбас Арагчи заявява, че има пряка връзка със специалния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф, но съобщенията, които са си разменили, не са били "преговори“.Уиткоф е един от официалните представители, които ръководят екипа на Вашингтон в непряките преговори с Иран.Арагчи, една от най-високопоставените фигури в Иран, заявява още, че Техеран все още не е отговорил на 15-точковото предложение за мир, изпратено от САЩ преди седмица.Арагчи също така допълва, че всички контакти с Вашингтон се осъществяват чрез неговото външно министерство.Доналд Тръмп заяви, че преговорите с това, което той нарича "нов режим“ в Иран, напредват добре.Длъжностни лица в Техеран определиха исканията на САЩ в мирния план като "прекомерни“ и опровергаха твърденията на американските длъжностни лица за напредъка на преговорите.