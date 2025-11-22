Reuters, позовавайки се на адвоката на бразилския политик.
На 11 септември Болсонаро бе признат за виновен в заговор с цел да попречи на Лула да Силва да дойде на власт през януари 2023 г. В края на октомври адвокатите на Болсонаро подадоха жалба във Върховния съд на страната. Защитата посочи грешки в решението на съда, с което политикът е осъден на 27 години затвор.
Адвокатът на Болсонаро, който се е свързал с британската агенция, не е могъл да посочи причините за задържането на своя клиент. Според източници на агенцията, решението на властите е превантивна мярка, свързана с условията на домашния арест, под който бившият държавен глава беше поставен за времето на съдебното производство. Очаква се защитата да се опита да запази домашния арест, позовавайки се на здравословните проблеми на Болсонаро.
Арестуваха бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро
©
Още по темата
/
NYT: Агенти на ЦРУ търсят Хитлер в Южна Америка в продължение на 10 години след Втората световна война
14.04
Още от категорията
/
Ивета Чернева: Тръмп защитава със зъби и нокти и ще държи до последния момент да не се разкриват досиетата "Епстийн"
17.11
Николай Кръстев: Връзката на Вучич със Сръбската радикална партия все още се помни и му се напомня както в международен, така и в регионален план
17.11
''Лукойл'' води преговори с няколко потенциални купувачи за продажба на международните си активи
14.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Зеленски с обръщение към нацията: Украйна се изправя пред труден ...
18:08 / 21.11.2025
Axios показа плана на САЩ за спиране на войната на Русия в Украйн...
09:35 / 21.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.