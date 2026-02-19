Британският принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор е арестуван, пишеСмята се, че немаркирани полицейски коли - са били видени по-рано тази сутрин в Сандрингам в Норфолк, където той живее, откакто е напуснал дома си в Уиндзор.Според BBC Андрю е бил арестуван по подозрение за злоупотреба с държавна длъжност.Помощник-началникът на полицията Оливър Райт заяви: "След задълбочена оценка, ние започнахме разследване по това твърдение за неправомерно поведение при заемане на публична длъжност"."Разбираме значителния обществен интерес към този случай и ще предоставим актуализации в подходящото време", каза още Райт."Днес арестувахме мъж на около 60 години от Норфолк по подозрение в злоупотреба с публична длъжност и извършваме претърсвания на адреси в Бъркшир и Норфолк. Мъжът остава в полицейския арест в момента. Няма да разкриваме името на арестувания мъж, съгласно националните насоки. Моля, имайте предвид също, че това дело вече е активно, така че трябва да се внимава с всяка публикация, за да се избегне неуважение към съда", се казва в изявлението на властите.Припомняме, че името на принца се появи в досиетата на Джефри Епстийн. Андрю обаче винаги е отричал всички обвинения срещу него и връзката му с Епстийн.