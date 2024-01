Артист, участвал в гол пърформанс на Марина Абрамович, подаде жалба за сексуален тормоз

© Артист, участвал с голото си тяло в изложба на Марина Абрамович през 2010 г., подаде жалба срещу Музея за модерно изкуство в Ню Йорк (МОМА) за сексуален тормоз, съобщи Асошиейтед прес. По думите му той е бил обект на агресия множество пъти по време на пърформанс преди 14 години.



Жалбата е подадена в Манхатън на основание специалния щатски закон, който предвижда по-голяма давност за подобни обвинения. Независимо че първоначално установеният срок на действие за този закон изтече през миналата година, беше постигнато съгласие той да бъде удължен. Музеят засега не отговаря на запитвания по жалбата, изпратени онлайн. Марина Абрамович не е ответник и не коментира.



Джон Бонафид е заявил, че е бил обект на сексуална агресия от петима зрители на ретроспективния пърформанс на Абрамович "The Artist Is Present" ("Артистът присъства").



Конкретната творба с участието на Бонафид - "Imponderabilia", е налагала двама артисти да стоят напълно голи един срещу друг на разстояние от около 45 см. Изложбата се е провеждала от 14 март до 31 май 2010 г. Музеят е окуражавал посетителите да минават между двамата артисти по пътя от една галерия към друга. Хората, които са проявили агресия към Бонафид, са били предимно възрастни мъже. Един от тях е бил част от корпоративната управа на музея и впоследствие е бил изключен от нея, се казва в жалбата.



През последните седмици на изложбата посетител е навлязъл в личното пространство на Бонафид три пъти, преди да бъде спрян от охраната. Бонафид се е оплакал от общо четири случая на администрацията на музея и на охраната, се казва в жалбата на артиста. При петия случай на агресия е присъствал служител от охраната на институцията.



Бонафид е бил свидетел и на сексуална агресия срещу своята партньорка в спектакъла - тя е била целувана без нейно съгласие.



"The Artist is Present" е изключително известен пърформанс на Марина Абрамович и интересът към него бе много голям.



По време на преговорите за участие двамата артисти са изразили своите опасения в писмо до музея. След откриването няколко медии, сред които "The New York Times", са съобщили за непристойно поведение на посетители. Сексуалната агресия по време на "Imponderabilia" е била обект на дискусии в артистичните среди на Ню Йорк.



Въпреки това музеят не е предприел действия да защити артистите и да предотврати последващи случаи на агресия - като например да предупреждава зрителите, че не е разрешено да докосват участниците в пърформанса, се казва още в жалбата. Месец след откриването на изложбата музеят е издал наръчник с протокол за предупреждение от страна на артистите към работещите в музея в случай на непристойни докосвания и липса на сигурност.



Бонафид се е съгласил да продължи участието си след случаите на агресия, но е страдал емоционално в продължение на години. Психическото му здраве, имиджът и кариерата му са пострадали в резултат на случилото се.



По думите на адвоката на Бонафид Джордан Флечър неговият клиент ще иска процес и компенсация за претърпени щети, пише БТА.