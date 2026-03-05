Атанас Запрянов по време на среща с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
Запрянов каза още, че отбраната трябва да бъде национална кауза.
"Моментът сега е много важен, защото трябва да има евроатлантическо мнозинство, но не само за решенията, които ще вземем за участието си в тази дейност по усилване на Източния фланг на НАТО с наличието на тези самолети. Предстои удължен бюджет, където е много важно механизмът SAFE да бъде включен", каза той.
По негови думи без финансиране по механизма SAFE, цялата модернизация на армията "ще умре".
Атанас Запрянов: Предстои Съвет за сигурността, който ще разгледа въпросите на войната на САЩ и Израел срещу Иран
©
Още по темата
/
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародниците ни от Обединените арабски емирства
18:56
Социолог: Обясненията от институциите идват в обяснителен режим на вече събудени страхове, което е опасно
18:47
"При извънредно положение винаги се евакуират първо жените и децата": Костадинов с остра критика към действията на правителството
17:21
Експерт: От първата оценка, която даде Съветът по сигурността при служебния премиер, личат много сериозни дефекти
17:07
МВнР с актуална информация за операциите по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран
16:49
Иран заплаши ЕС, че ще плати висока цена, ако остане безмълвен по отношение на атаката на САЩ и Израел
14:49
Още от категорията
/
САЩ и Израел атакуваха сградата на Експертния съвет на Иран, в която трябва да се избере нов лидер на страната
03.03
Нетаняху твърди, че "има много признаци" за смъртта на Али Хаменей и призова иранците да свалят режима "на ужасите"
28.02
Channel 12 и TOI: Али Хаменей вероятно е бил ликвидиран при ударите на САЩ и Израел срещу Техеран
28.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
AFP: Турция не е била целта на иранската балистична ракета, ударъ...
15:56 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.