ВВС.
Другият стрелец, баща му - Саджид Акрам, на 50 години, е бил убит при престрелка с полицията на мястото на инцидента.
Полицейският комисар Мал Ланьон обяви инцидента за терористичен акт, а разследването бе предадено на Съвместния екип за борба с тероризма на Нов Южен Уелс (JCCT) като част от операция "Аркес“, се казва в полицейско изявление.
Екипът участващ в разследването на трагедията включва членове на полицията на Нов Южен Уелс, австралийската федерална полиция, австралийската организация за сигурност и разузнаване и Комисията по престъпността на Нов Южен Уелс.
Австралийската полиция повдигна 59 обвинения на оцелелия стрелец от плажа Бонди
