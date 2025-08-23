ЗАРЕЖДАНЕ...
Автобус с 52-ма туристи катастрофира в Ню Йорк, петима души са загинали
Петима души са загинали, съобщават световните агенции като се позовават на информация от местната полиция.
Съобщава се и за загинало дете.
Автобусът е пътувал към Ню Йорк след туристическа обиколка на Ниагарския водопад. В обиколката са участвали туристи от Индия, Китай и Филипините, съобщи Chat News Hub.
