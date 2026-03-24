Автомобил с българска регистрация се вряза в кафене в центъра на Атина, пише zougla.gr.

Инцидентът е станал на улица "Харилау Трикупи". Шофьорът е загубил контрол над превозното средство.

При удара са нанесени значителни материални щети по заведението. По първоначална информация няма тежко пострадали.

На място са пристигнали екипи на полицията, които са отцепили района и са започнали разследване на причините за катастрофата.