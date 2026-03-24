Доналд Тръмп намекна, че има шанс да се стигне до споразумение за край на войната с Иран, но не обяви с кого преговарят САЩ, пише. След убийствата на висши ирански лидери като аятолах Али Хаменей и Али Лариджани от Израел в началото на войната, има несигурност относно това кой управлява страната ежедневно и кои служители всъщност биха могли да бъдат упълномощени да сключат сделка със САЩ.На първо място е синът на аятолах Хаменей – Моджтаба, но той беше ранен при ликвидирането на Лариджани и засега остава в сянка. САЩ също така не виждат външния министър Абас Арагчи, който ръководеше и двата кръга ядрени преговори преди войната, като ключов човек, вземащ решения, казват в администрацията.Твърди се, че посредници се опитват да уговорят разговор и евентуално лична среща между пратениците на Тръмп и председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф. Самият той отрече да е водил каквито и да било преговори, но участието му би било от значение предвид държавния пост, който заема.Галибаф, бивш генерал от Корпуса на стражите на ислямската революция и бивш кмет на Техеран, в момента е най-високопоставеният цивилен служител в иранския кръг за вземане на решения. Той е близък сътрудник на Моджтаба Хаменей, отбелязва Axios.За президента Масуд Пезешкиан също може да се каже, че макар да е на един от важните постове в републиката, той е подчинен на върховния лидер и трудно би могъл да взема самостоятелни решения.От Axios добавят и Корпуса на стражите на ислямската революция като събирателен образ, тъй като групировката има огромно влияние върху политиката и икономиката на страната.Макар че е малко вероятно КСИР да има пряка роля в преговорите за прекратяване на войната, те биха могли да окажат значително влияние върху хода на конфликта и върху всички усилия за неговото прекратяване, заключава Axios.