BBC: Огнен ад! Огромни пожари в Техеран след израелските удари по петролни рафинерии!
©
Според CNN, която цитира местни медии, цел на масирана американска и израелска въздушна атака е била петролна рафинерия в южната част на Техеран. Въздушните удари са продължили около час, посочва американската телевизия.
Свидетели в Техеран са заснели последиците от въздушните удари по петролните депа, докато пламъци и дим обгръщаха околния градски пейзаж.
Израелските отбранителни сили (IDF) заявиха, че са ударили "няколко комплекса за съхранение на гориво“ в столицата на Иран, което по-късно потвърди Националната иранска петролна компания.
"Сякаш нощта се беше превърнала в ден“, каза един от жителите пред BBC.
Още по темата
/
Полк. Славчо Велков: В момента не сме цел на удари, но изказвания за член 5 на НАТО могат да ни припознаят погрешно
09:26
Ивелин Михайлов за Близкия изток: Ние имаме нулева подготовка за един такъв конфликт, трябва да сме 100% неутрални
07.03
Още от категорията
/
Има надежда сънародниците ни да кацнат във Варна: Международните летища в Дубай частично възобновиха дейността си
07.03
Ще кацнат ли във Варна сънородниците ни: Спряха всички полети от и до Дубай до второ нареждане
07.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Отломки от ирански дрон удариха небостъргач в Дубай
22:01 / 07.03.2026
Експерт по сигурността: Целите на САЩ и Израел не са постигнати, ...
16:37 / 07.03.2026
Иранският президент: Тръмп може само да мечтае за капитулацията н...
15:02 / 07.03.2026
Появи се видео от атаката с дронове по летище в Дубай
13:47 / 07.03.2026
Има надежда сънародниците ни да кацнат във Варна: Международните ...
11:27 / 07.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.