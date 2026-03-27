BBC.
Документалният филм "Цената на гласа“, който беше излъчен в четвъртък вечерта в кино в Будапеща и в YouTube, представя резултатите от шестмесечно разследване на независими режисьори и репортери.
Във филма избиратели, кметове, бивши служители на изборните комисии и полицай твърдят, че се предлагат големи суми пари и дори наркотици, за да се окаже натиск върху хората да гласуват за Фидес. В разследването се казва, че нарушения са открити в 53 от 106-те избирателни района на Унгария. Под това заплашително влияние може да са попаднали близо 600 000 души, или 10% от очакваната избирателна активност на предстоящия вот.
След 16 години управление на Фидес под ръководството на Орбан, последните проучвания показват, че партията изостава от дясноцентристката опозиционна партия Тиса на Петер Мадяр поне с тази разлика. Всички снимани избирателни райони са селски или малки градски общности, като от 2010 г. насам Фидес е все по-доминиран от тях.
Филмът изобразява селска Унгария, съставена от пъстра смесица от бедни села, дом най-вече на голямото ромско малцинство в страната. Според твърденията във филма, местните кметове упражняват желязна хватка над ежедневието, осигурявайки работа, дърва за огрев, транспорт до избирателните секции и в един случай дори достъп до лекарства, в замяна на "правилния“ вот в изборния ден.
Според BBC единственият коментар на властта по представената картина във филма е дошъл от министъра на публичната администрация и регионалното развитие Тибор Наврачич, който е смятан за умерен. "Ако има някакво нередно поведение, просто оставете Министерството на вътрешните работи да си свърши работата“, е отговорил Наврачич на въпрос на медията.
Той е отказал да коментира конкретните твърдения във филма.
текст: Милен Кандарашев
BBC: Правителството на Орбан обвинено в масово сплашване на избиратели преди вота
