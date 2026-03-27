Правителството на Виктор Орбан, излъчено от управляващата партия Фидес в Унгария е обвинено в масово сплашване на избирателите във филм, излъчен в навечерието на парламентарните избори на 12 април, предаваДокументалният филм "Цената на гласа“, който беше излъчен в четвъртък вечерта в кино в Будапеща и в YouTube, представя резултатите от шестмесечно разследване на независими режисьори и репортери.Във филма избиратели, кметове, бивши служители на изборните комисии и полицай твърдят, че се предлагат големи суми пари и дори наркотици, за да се окаже натиск върху хората да гласуват за Фидес. В разследването се казва, че нарушения са открити в 53 от 106-те избирателни района на Унгария. Под това заплашително влияние може да са попаднали близо 600 000 души, или 10% от очакваната избирателна активност на предстоящия вот.След 16 години управление на Фидес под ръководството на Орбан, последните проучвания показват, че партията изостава от дясноцентристката опозиционна партия Тиса на Петер Мадяр поне с тази разлика. Всички снимани избирателни райони са селски или малки градски общности, като от 2010 г. насам Фидес е все по-доминиран от тях.Филмът изобразява селска Унгария, съставена от пъстра смесица от бедни села, дом най-вече на голямото ромско малцинство в страната. Според твърденията във филма, местните кметове упражняват желязна хватка над ежедневието, осигурявайки работа, дърва за огрев, транспорт до избирателните секции и в един случай дори достъп до лекарства, в замяна на "правилния“ вот в изборния ден.Според BBC единственият коментар на властта по представената картина във филма е дошъл от министъра на публичната администрация и регионалното развитие Тибор Наврачич, който е смятан за умерен. "Ако има някакво нередно поведение, просто оставете Министерството на вътрешните работи да си свърши работата“, е отговорил Наврачич на въпрос на медията.Той е отказал да коментира конкретните твърдения във филма.