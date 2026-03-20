BBC.
Преди това британското правителство позволи на американските войски да използват британски бази за провеждане на операции, насочени към предотвратяване на изстрелването на ракети от Иран, които представляват заплаха за британските интереси или човешки живот.
По време на днешната среща обаче министрите се съгласиха, че използването на британски бази от САЩ вече може да бъде разширено, за да се защитят корабите в Ормузкия проток.
Великобритания все още няма да участва пряко в ударите, а правителството подчертава, че "принципите, на които се основава подходът на Обединеното кралство към конфликта, остават непроменени".
Говорител на Даунинг стрийт заяви, че министрите са се споразумели днес, че базите вече могат да бъдат използвани за "отбранителни операции на САЩ" срещу "активите, използвани за атаки на кораби в Ормузкия проток".
Той поясни още, че "министрите са подчертали необходимостта от незабавна деескалация и бързо разрешаване на конфликта".
Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро критикува европейските съюзници от НАТО за нежеланието им да се намесят активно във войната срещу Иран на страна на САЩ, по-специално за възстановяване на свободното преминаване през Ормузкия проток.
BBC: Великобритания е дала разрешение на САЩ да използват базите и за атаки срещу Иран
