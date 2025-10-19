ЗАРЕЖДАНЕ...
BFM: Престъпниците са избягали от Лувъра със скутери
©
Според източник от полицията на BFM, четирима престъпници, двама, от които в камион, оборудван с товарен асансьор и двама на скутер, се приближили пред музея в 9:30 сутринта, след което използвали асансьора, за да стигнат до галерия "Аполо" на първия етаж, отваряйки прозореца на галерията. След това са използвали мелници, за да разбият две витрини, едната за "бижутата на Наполеон", а другата за "бижута на френските владетели", откъдето са откраднали няколко бижута.
Четиримата престъпници са избягали от музея с два скутера. Престъплението е продължило общо седем минути, пише Tanjug.
Ръководителят на френското Министерство на културата Рашид Дата заяви в ефира на TF1, че недалеч от музея, служители на реда са открили едно от откраднатите украшения.
Според френските медии въпросното бижу е короната на императрица Евгения.
Още по темата
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Путин ще ни заобиколи на път за Унгария: Разкриха маршрута за сре...
17:23 / 18.10.2025
"Изглежда красиво в сакото си": Тръмп похвали облеклото на Зеленс...
22:18 / 17.10.2025
Бременна жена е сред жертвите на експлозията в блок в Букурещ
15:55 / 17.10.2025
"Дистригаз" за експлозията в блок в Букурещ: Екипите са установил...
14:32 / 17.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.