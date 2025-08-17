Kathimerini.
Четиримата са преразгледали прогнозата си за растеж на кредитите за цялата година от първоначалните 10 милиарда евро на над 13 милиарда евро, тъй като портфолиото им от кредити се разраства с по-бързи от очакваните темпове, като бизнес кредитите представляват три четвърти от новите кредити. Неизплатените бизнес кредити в края на първото полугодие са били 132 милиарда евро само в Гърция и 153,2 милиарда евро като цяло.
Банкерите смятат, че този акцент върху бизнес кредитите е относително безопасен вариант, предвид заемите, предоставяни от Фонда за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, както и финансовите инструменти, организирани от Европейската инвестиционна банка и Гръцкия фонд за предприемачество и развитие.
В края на първото полугодие кредитните портфейли на четирите банки могат да бъдат разпределени, както следва: 100,3 милиарда евро бизнес кредити (спрямо 95,4 милиарда евро в края на 2024 г.), ипотеки (24,8 милиарда евро, спрямо 25,2 милиарда евро) и потребителски кредити (без промяна на 6,9 милиарда евро).
Банка Пиреос е отчела най-високите плащания за първото полугодие (6,3 милиарда евро, най-добрият ѝ резултат за първото полугодие досега), надхвърляйки целта си за цялата 2025 г. Нетният растеж на кредитите е бил 2,2 милиарда евро и се очаква да надхвърли 3 милиарда евро до края на годината.
Алфа Банк следва по плащания (5,3 милиарда евро), а ръстът на кредитите ѝ през първото полугодие е 800 милиона евро. Общият ѝ кредитен портфейл от обслужвани кредити е 34,9 милиарда евро.
През първото полугодие Евробанк отпусна заеми в размер на 4,5 милиарда евро, а нетният ѝ ръст на кредитите в Гърция беше 1 милиард евро, а общо 1,7 милиарда евро. Целта за цялата година е ревизирана нагоре до 4 милиарда евро. Общото ѝ портфолио в Гърция е 30,3 милиарда евро и възлиза на 48 милиарда евро.
