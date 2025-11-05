отмяна на полети и хаос за пътниците през нощта на 4 ноември, предава Belga News Agency.
Министърът на вътрешните работи и сигурността Бернар Кинтин заявява, че ситуацията "изисква координиран национален подход“, като подчертава, че безопасността на пътниците и персонала остава основен приоритет. Точният час на заседанието все още не е обявен.
Решението е взето след поредица от наблюдения на дронове над летището в Брюксел и две военни въздушни бази, Kleine-Brogel и Florennes. Националният кризисен център вече е активиран и координира реакцията.
Полетите от летището в Брюксел бяха два пъти преустановени във вторник вечерта по съображения за безопасност, след като в района бяха засечени три дрона. В сряда сутринта пътниците все още се сблъскват със закъснения и отменени полети. Летището потвърди, че са отменени 40 полета: 16 заминаващи и 24 пристигащи.
В момента има и дълги опашки пред гишетата за обслужване, но атмосферата на летището остава спокойна. Между 500 и 1000 пътници бяха принудени да прекарат нощта на летището.
Белгия свиква спешно заседание на Съвета за сигурност, след като дронове нарушиха въздушното пространство на страната
©
Още по темата
/
Euractiv: ЕС обмисля да разшири правомощията на Frontex, за да се справи със заплахите от дронове
03.11
Евродепутатът Андрей Новаков: Атаката с дронове над Полша доведе до резолюцията на Европейския парламент
10.10
Още от категорията
/
Марта Кос не иска да е комисарят, въвел "троянски кон": За бъдещите членове на ЕС - пробен период с възможност за изключване от Съюза
04.11
Закъснения и отменени полети: Над 10 000 авиодиспечери работят без заплащане заради спирането на правителството
04.11
Валдис Домбровскис: Присъединяването към еврозоната не е просто смяна на монети и банкноти, то е приобщаване към сърцето на Европа
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Затвориха летището в Брюксел заради дрон
22:53 / 04.11.2025
Мицкоски обвини България в тормоз: Изкуствени спорове ни спъват п...
19:37 / 04.11.2025
Марта Кос не иска да е комисарят, въвел "троянски кон": За бъдещи...
19:41 / 04.11.2025
Ще има ли нови държави-членки на ЕС? ЕК обяви оценките си за стра...
15:54 / 04.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.