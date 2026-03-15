Белият дом: Конфликтът между САЩ и Иран няма да продължи месеци
''Няма да продължи месеци''. Екипът на президента (Доналд) Тръмп ни информира, че ще продължи между четири и шест седмици, а всичко започна преди две седмици и ние сме изпреварили графика'', заяви той в интервю за Fox News.
На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи, за които се твърди, че идват от Техеран. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви мащабна ответна операция, атакувайки цели в Израел. Цели на САЩ в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия също бяха ударени. Ударите срещу Иран убиха върховния лидер аятолах Али Хаменей и други ключови фигури в ръководството на Ислямската република.
