Американският президент Доналд Тръмп заяви, че процесът по извличането на запасите с уран на Иран, чието местоположение и ниво на обогатяване са неизвестни от началото на американските атаки срещу обекти на иранската ядрена програма, ще бъде "дълъг и сложен", предаде Франс прес.

"Операция "Среднощен чук" (през юни миналата година) доведе до пълното и окончателно унищожение на обектите за ядрен прах в Иран. Именно поради тази причина процесът по неговото извличане ще бъде дълъг и труден", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл.

Американският президент често използва израза "ядрен прах", когато има предвид запасите от обогатен уран на Техеран, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Междувременно говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че САЩ никога не са били толкова близо до сключването на споразумение с Иран въпреки несигурността дали ще има нов кръг преговори.

"САЩ никога не са били толкова близо до сключването на наистина добра сделка за разлика от ужасяващото споразумение, сключено от Барак Хусейн Обама", посочи Левит пред "Фокс нюз", като имаше предвид споразумението за ядрената програма на Иран от 2015 г., което по-късно беше отменено от Тръмп.

Левит уточни, че САЩ са на финалната права на договарянето на споразумение, но допълни, че Тръмп разполага с няколко варианта, до които няма да се поколебае да прибегне, ако опитите за постигане на разбирателство не се увенчаят с успех.

Говорителката изтъкна, че американският президент е доказал, че спазва обещанията си.

По думите на Тръмп срокът на двуседмичното споразумение за прекратяване на огъня изтича утре. Той заяви, че ще нареди да се нанесат удари по обекти на енергийната и гражданска инфраструктура на Иран, ако двете страни не се договорят.