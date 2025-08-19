CNN.
Тя многократно отказваше да отговаря на въпроси относно конкретни места.
"И двамата лидери изразиха готовност да седнат помежду си и затова нашият екип по национална сигурност ще помогне на двете страни да направят това“, каза Ливит пред репортери на брифинга в Белия дом.
На въпрос въпрос как са се променили плановете – от възможен тристранен към двустранен – Ливит каза, че "това е идея, която се е развила в хода на разговорите на президента както с президента Путин, така и с президента Зеленски и европейските лидери“, като според нея, "всички са съгласни, че това е чудесна първа стъпка“.
Тя добави, че Тръмп е "съгласен“ с идеята за двустранна среща без присъствието на САЩ.
"В крайна сметка президентът винаги е казвал, че има области на разногласия в тази война, които ще трябва да бъдат обсъдени и решени от тези две страни. И затова той иска тези две страни да се ангажират с пряка дипломация“, каза тя.
