ВВС.
Тя посочи, че за президента срещата ще е "упражнение по слушане".
Американският президент ще се срещне с Путин, за да обсъди войната в Украйна в Анкъридж, най-големият град в Аляска, а Белият дом също така заяви, че Тръмп може да пътува до Русия за по-нататъшни разговори.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че срещата на върха е "лична победа“ за Путин.
