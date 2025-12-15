Tanjug.
Той отбелязва, че завеждането на дело срещу Европейския съд никога не се е случвало досега в историята на Европейския съюз (ЕС).
Министърът припомни, че през 2020 г. е било постановено решение на съда, с което Унгария е осъдена за поддържането на транзитни зони по границата, където пристигащите там мигранти е трябвало да чакат.
Бенце Тузон: Унгария заведе дело срещу Европейския съд
Актуални теми
