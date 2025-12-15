Сподели close
Днес Унгария заведе дело срещу Европейския съд заради решението, с което Будапеща беше глобена за политиката ѝ спрямо мигрантите. Това обяви  унгарският министър на правосъдието Бенце Тузон, предава Tanjug.

Той отбелязва, че завеждането на дело срещу Европейския съд никога не се е случвало досега в историята на Европейския съюз (ЕС).

Министърът припомни, че през 2020 г. е било постановено решение на съда, с което Унгария е осъдена за поддържането на транзитни зони по границата, където пристигащите там мигранти е трябвало да чакат.